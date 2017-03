Hadj 2017 : Alpha Condé nettoie l’attelage !

Ces dernières années les Guinéens ont suffisamment souffert pour rallier les Lieux saints de la Mecque. Soit c’est à cause la mauvaise organisation du secrétariat de la ligue islamique nationale, soit c’est à cause d’Ebola. Aller à la Mecque était devenu un réel business pour une poignée de mollah aux barbes blanches.

Certains Guinéens étaient tellement malmenés qu’ils étaient obligés d’aller dans les pays voisins pour se faire inscrire pour le Hadj. Bien d’entre eux ont été autant victimes d’arnaques et d’escroqueries. Finalement, aller à la Mecque est un chemin de croix. Un parcours du combattant sans fin. Alpha Condé veut nettoyer l’attelage avant la prochaine saison.

Dans un décret, il a muté, il a laissé en rade et il a promu des responsables aux différents service du secrétariat général. Près de trente directeurs, administrateurs et autres ont été nommés ou confirmés. Certainement, avec cet acte du pouvoir centrale les Guinéens pourront mieux voyager. Il y aura moins d’affaires qui irritent. Moins de Guinéens qui pleurent et qui errent au Centre islamique de Donka au gré des moustiques et des petits voleurs, larcins et canailles des lieux étroits.

On verra bien…

Jeanne Fofana, www.kababachir.com