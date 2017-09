Une guinéenne nommée aux Nations-Unies

Le Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, a annoncé aujourd’hui la nomination de Mme Bintou Keita, de la Guinée, en tant que Sous-Secrétaire générale aux opérations de maintien de la paix. Elle succèdera à M. El Ghassim Wane, de la Mauritanie, envers qui le Secrétaire général réitère sa profonde reconnaissance et son appréciation pour son service dévoué auprès de l’Organisation.

Mme Keita a rejoint les Nations Unies en 1989. Depuis 2015, elle occupait le poste de Représentante spéciale conjointe adjointe auprès de l’Opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour (MINUAD). Avant cela, elle a travaillé en tant que Responsable de la gestion de la crise de l’Ebola pour la Sierra Leone, Chef de cabinet et Directrice des opérations auprès de la Mission des Nations Unies pour l’action d’urgence contre l’Ebola (MINUAUCE) de 2014 à 2015.

Mme Keita a également occupé plusieurs postes de responsabilité et de direction au sein du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) au Tchad, au Congo, à Madagascar, à Cabo Verde, au Rwanda, au Burundi et à New York. De 2007 à 2010, elle a, par ailleurs, travaillé en tant que Représentante exécutive adjointe du Secrétaire général pour le Bureau intégré des Nations Unies au Burundi .

