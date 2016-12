GUINÉE : EN VISITE À KINDIA, ALPHA CONDÉ PROMET DE CONSTRUIRE UNE AUTOROUTE CONAKRY-BAMAKO

A l’occasion du premier anniversaire de son second mandat, le président de la république Alpha Condé a effectué une visite ce mercredi 21 décembre 2016 à Kindia, suite à une invitation des citoyens de la citée des agrumes.

Dans un discours tenu à la place des martyrs à Kindia, Alpha Condé a tenu des promesses aux populations de Kindia. Il a à l’entame de son discours vanté les mérites de la première année de la première année de son second mandat sur le plan hôtelier « aujourd’hui nous avons plus d’hôtels que Dakar » a-t-il indiqué.

Parmi ses projets du second mandat, Alpha Condé se fixe comme objectif une autosuffisance de la Guinée en riz, qu’elle n’importe plus de riz et mieux, que la Guinée soit exportatrice de riz. Toujours dans le secteur agricole, Alpha Condé continue « Nous avons un programme de production de 300.000 hectares de café, nous allons commander du café arabica qui pousse bien au Fouta ».

Parlant d’infrastructures, « Nous avons signé un accord stratégique c’est-à-dire une coopération pour 40 ans, ca veut dire que la Chine va nous accompagner pour les routes, les chemins de fers, pour l’énergie, pour le port, pour l’agriculture et en contrepartie nous allons les vendre nos minerai de fer, notre bauxite, parce que s’il y a l’énergie, un pays ne peut pas se développer sans les routes. »

Le président a promis de construire une autoroute de Conakry à Bamako pour permettre les maliens de faire du port de Conakry leurs port parce que Conakry est plus proche de Bamako par rapport à Dakar « On va construire une autoroute qui partira de Conakry, Coyah, jusqu’à Kankan Bamako, et cela ça sera à péage ».

Parlant de la jeunesse, il a promis d’inaugurer la fibre optique en janvier prochain pour certaines régions du pays « Nous sommes entrain de faire la fibre optique qui sera inaugurée en janvier à Conakry, Mamou jusqu’à Kankan et l’année prochaine N’Nzérékoré. Ca veut dire que même si tu es au village tu pourras aller sur ordinateur’ »

