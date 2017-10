Guinée-Tunisie : Lappé Bangoura justifie son choix

A la veille du matche retour Guinée-Tunisie, ce 07 octobre au stade du 289 septembre à Conakry, comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018, le selectionneur du Syli national de Guinée, justifie son choix.

S’exprimant chez nos confrères de foot224.net, Kanfory Lappé Bangoura donne les raisons du choix des certains joueurs et parlent d’un éventuels retour de Mohamed Yattara et Lass Bangoura, mais aussi des certains joueurs comme Kévin Constant, Abdoul Razzagui Camara et Amadou Diawara

« Evidemment oui ! Tu peux venir à un moment mais que tu ne donnes pas satisfaction et que tu te reprennes après. Je peux vous citer l’exemple de François Kamano qui est resté un petit moment sans être sélectionné avant de revenir et être non seulement en équipe nationale, l’un des meilleurs mais aussi en club où il fait de très bonnes choses. C’est un peu ma technique pour remotiver le groupe », a-t-il laissé entendre

« Kevin, nous avons encore échangé. Je pense que la porte n’est pas fermée et il y a une possibilité de retour. Il a encore annoncé sa disponibilité. Il a expliqué qu’il avait changé de téléphone. Je pense qu’il faut tenir comptes des arguments parfois », annonce-il.

« Je pense qu’il a besoin d’un peu de temps. Je crois qu’il est entrain de bien réfléchir », estime-il.

« Il m’a récemment exprimé sa disponibilité mais après, il demande à avoir encore le temps de regagner sa place de titulaire dans son club. Je lui ai dis que venir en sélection lui faciliterait la tâche afin de retrouver sa place à Naples. Dans tous les cas, on peut espérer bientôt son arrivée dans cette sélection », laisse espérer le sélectionneur du Syli national de Guinée.

Pour ce match retour, mais sans enjeux pour le Syli national qui est déjà éliminé de la compétition, voici la liste des 23 guinéens convoqués :

Gardien : Naby Moussa YATTARA (Paulhan Pezenas / France), Abdoul Aziz KEITA (Buildcon FC/ Zambie)

Défense : Ibrahima Aminata CONDE (Horoya AC/ Guinée), Baissama SANKOH (SM Caen / France) Issiaga SYLLA (Toulouse/ France), Losseni KEITA (FC Wiltz/ Luxembourg), Alseny BANGOURA (Horoya AC/Guinée)), Ibrahima Sory CONTE (Lorient FC / France)

Milieux : Ousmane BALDE (FC Vereya/ Bulgarie) – Naby KEITA (RB Leipzig/Allemagne), Sadio DIALLO (Yeni Malatyaspor/ Turquie), Guy Michel LANDEL (Alanyaspor/Turquie), Ibrahima Sory SANKHON (Horoya AC/Guinée), Alkhaly BANGOURA (Etoile du Sahel/Tunisie), Mohamed MARA (Lorient FC / France), Ibrahima Sory CONTE (Ostende/ Belgique)

Attaque : François KAMANO (Bordeaux/France), Idrissa SYLLA (Queens Park Rangers / Angleterre), Seydouba SOUMAH (Partizan Belgrade / Bulgarie), Aboubacar Demba CAMARA (Anosthosis Famagouste / Chypre), Sory KABA (Elche / Esp.

Abdoul Wahab Barry, Kababachir.com