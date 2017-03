Guinée : L’opposition annonce une manifestation contre l’impunité

Réunis ce mercredi en plénière au siège de l’UDG de Mamadou Sylla, à Dixinn Bora, les opposants d’Alpha Condé annonce une marche pacifique dans les jours à venir pour protester contre l’impunité dans le pays

« Nous avons décidé d’organiser une marche pacifique en appelant la société civile, les syndicats à y participer, car nous voulons montrer à tout le monde que l’impunité qui règne dans ce pays. Dans les jours à venir, nous allons décliner le programme à l’intention de tous les Guinéens », a déclaré Aboubacar Sylla, au sortir d’une réunion de l’opposition.

Par ailleurs, le porte-parole de l’opposition dénonce le « laxisme qui prévaut dans ce secteur, de l’insuffisance des ressources affectées à ce secteur, c’est-à-dire la mal gouvernance dans ce pays depuis l’avènement du Président de la République.», déplore-t-il.

Pour le parlementaire, « On ne peut pas allouer à peu près 13% du budget de l’Etat alors qu’il faudrait lui en allouer au moins 40% comme cela se fait dans d’autres pays et vouloir que ce secteur fonctionne normalement. On n’a pas assez de classes, il y a deux cent élèves dans certaines classes, nous sommes dans un système où il n’y a pas assez d’enseignants », déplore-t-il.

Cette menace de l’opposition intervient au lendemain de la grève des enseignants, qui a secoué le secteur de l’éducation guinéenne et qui a coûté la vie à 7 personnes et des dégâts matériels importants.

Mariam Diallo, www.kababachir.com