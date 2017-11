Guinée : Les journalistes protestent contre ‘’les atteintes graves à la liberté de la presse’’

Des centaines de journalistes ont manifesté ce mardi à Conakr pour protester contre les graves atteintes à la liberté de la presse. Organisé par les différentes associations de presse et le syndicat de la presse de Guinée, les marcheurs, partis du ministère de la communication, puis de la DPJ jusqu’au siège de la Haute Autorité de la Communication, via le rond point de la Banque Centrale, disent ne plus reconnaitre la configuration actuelle de la HAC.

« Sans liberté de la presse, pas de démocratie ni d’Etat de droit. » ou encore Martine zéro, la HAC zéro », scandalaient les manifestants.

Présent à la marche en guise de soutien aux journalistes, Dr Dansa Kourouma, président du Conseil des Organisations de la Société civile, estime que la liberté de la presse ne se négocie pas.

« Nous ne négocierons pas la liberté d’expression et de liberté parce que ça été obtenue après de lourdes sacrifices. La seconde chose est que si la presse est inquiétée, ce n’est pas la presse qu’on vise. C’est les organisations de la société civile d’une manière globale qu’on vise, donc ceux qui défendent les droits des citoyens. Mais comme nous sommes dans la semaine de la citoyenneté, nous demanderons à la presse qui est une partie de notre corps de respecter les principes d’étique et de déontologie. Mais la liberté qui est obtenue, l’espace qui est négocié pour la presse, même un millimètre nous ne concéderons pas. Nous allons nous faire l’obligation de travailler à la satisfaction des citoyens de ce pays sans avoir craindre de représailles et censures. Et nous demanderons aux autorités, qu’ils ont tout à fait intérêt de coopérer avec la presse et de respecter cette presse. Parce que sans la presse, ceux qui dirigent aujourd’hui le pays n’allaient pas être là. C’est la presse qui a montré au moment venu qu’ils ont été victimes d’arbitraire. Le retour de la monnaie, c’était de construire une maison de presse digne de nom pour la presse guinéenne et de créer des opportunités pour la presse pour que les journalistes se développent et se forment. Mais pas pour les muselés. Nous ne sommes pas prêts à l’accepter et nous ne négocierons pas ça… ».

Mariam Diallo, Kababachir.com