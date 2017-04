Guinée : Débrayage dans le secteur bancaire ce jeudi

Si vous voulez effectuer une opération bancaire ce jeudi 13 Avril, il va falloir attendre encore après 14 heures. Ainsi en a décidé la Fédération Syndicale Autonome des Banques Assurances et Micros-finance de Guinée (FESABAG) qui convie tous les travailleurs évoluant dans le secteur à une réunion.

Et pour cause, la FESABAG déplore la non application par les professionnelles des banques, des accords obtenus lors des précédentes négociations.

Interrogé sur les raisons de ce débrayage, Abdoulaye Sow, Secrétaire général de la FESABAG parle plutôt d’une réunion d’échange avec ses membres : « Il s’agit d’une réunion d’échange entre travailleurs et syndicat qui va durer de 08 heures à 14 heures » explique-t-il.

En attendant à 14 heures, les clients des banques doivent prendre leur mal en patience.

Abdoul Wahab Barry, Kababachir.com