Guinée Airlines: Ohé, Oyé annonce un atterrissage à Kankan

C’est lui, encore lui, ce ministre des Transports aux annonces fantaisistes qui fait saliver les habitants du Batè en annonçant l’atterrissage de Guinée Airlines sur l’aérodrome de Kankan. Cela, tenez-vous bien, avant la fin de ce mois.

Oyé Guilavogui intervenait ainsi sur les médias d’Etat, lundi soir. Enthousiaste, le ministre a rassuré, au regard des installations et des équipements trouvés sur place. Dans ses rêveries, il entraîne, la tête baissée le Gouverneur de Kankan. Mohamed Gharé s’en félicite et attend. Cette annonce est-elle consécutive à une réunion préalable avec Antonio Souaré ? Est-elle consécutive à une étude évaluative des équipements aéronautiques de Kankan, au-delà de la longueur de la piste dont on se félicite ? N’est-elle pas trop hâtive, à l’image de la charrue avant les bœufs ? Des questions restent en suspens. Mais, connaissant Oyé, on ne s’en étonne pas.

Il y a à peine une semaine, Alpha Condé annonçait, lui aussi Air Guinée cargo : « Je vous annonce que très prochainement, nous aurons l’occasion d’assister au lancement Air Guinée Cargo dont l’activité principale sera le transport de nos produits frais vers l’Europe », lance le président guinéen, alors qu’il inaugurait Guinée Airlines, à Conakry. Pour lui, « L’arrivée de cette nouvelle compagnie permettra de soutenir les producteurs locaux en leur permettant de tirer de meilleures parts de leurs activités. » Vœu pieux. Amen !

Jeanne Fofana, www.kababachir.com