‘’La Guinée a un taux de croissance presque nul’’, déplore Ousmane Kaba

Au cours de l’assemblée générale hebdomadaire de son parti, le PADES, Dr Ousmane Kaba, fraîchement rentré d’une tournée en Haute Guinée, s’est exprimé samedi sur la situation économique de notre pays.

Selon le leader du PADES, qui évolue également dans le secteur privé, «Vous ne pouvez pas combattre le secteur privé et espérer donner de l’emploi… Le Gouvernement assassine les PME guinéennes… Quand on veut attirer les investisseurs étrangers, on commence par mettre à l’aise les investisseurs guinéens», fait remarquer Dr Kaba, président de la Chambre Représentative de l’Enseignement privé (CRESUP).

Parlant de la croissance économique, l’ancien ministre contredit le ministre du Budget, qui parle d’une croissance moyenne de 5% :

« La Guinée a un taux de croissance presque nul avec une augmentation de la population de 3%. Cela veut dire que chaque Guinéen devient de plus en plus pauvre», déplore le leader du PADES.

S’agissant du manque d’infrastructures routières et des services sociaux de base, (eau et électricité), le député parle ne cache pas son indignation: «Les populations sont obligées de faire des centaines de kilomètres pour contourner des cours d’eau, parce qu’il n’y a pas de ponts. C’est une véritable catastrophe », estime l’ancien ministre.

Mariam Diallo, Kababachir.com