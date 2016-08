Guinée: 500 jeunes du RPG arc-en-ciel en formation sur ‘’Le Business plan et la recherche de financement pour les micros projets ’’

Sur instruction du président de la République, Pr Alpha Condé, un séminaire de formation a ouvert ses portes la semaine dernière à Conakry, à l’intention de cinq cent (500) jeunes du RPG arc-en-ciel venues 55 sections de Conakry, Coyah, Dubréka et Forécariah, des structures parallèles (mouvements de soutien et associations) ainsi que ceux des soixante-sept (67) partis alliés du parti au pouvoir.

Initiée par la Commission d’organisation des activités des jeunes du RPG arc-en-ciel en collaboration avec le Bureau National de la jeunesse du RPG arc-en-ciel, a pour thème : « portant sur le thème : « Développement de l’Esprit d’Entreprise, montage de projets, élaboration de Plan d’affaires (Business plan) et Recherche de financement pour les microprojets »

Pendant que l’opposition continue de mettre dans la rue à la faveur de leurs perpétuelles manifestations politiques dans un contexte de plus en plus difficile, le Chef de l’Etat, Pr Alpha Condé lui, a décidé de prendre le taureau par les en plaçant l’emploi des jeunes au cœur de la politique de développement économique du pays et la considérer comme la priorité absolue parmi les grandes préoccupations du Gouvernement.

Faut-il souligner qu’avec la bénédiction du formateur, Mohamed Nabé, président du Mouvement Woulada pour la Réélection d’Alpha Condé (WOURAC), les participants vont se familiariser avec les concepts thématiques à savoir : « éveiller la conscience des jeunes sur les avantages de l’entreprenariat, comprendre ce que qu’une entreprise en tant qu’entrepreneur, connaître les freins à l’entreprenariat et les moyens de les surmonter, connaître les aptitudes qui favorisent l’esprit d’entreprise, connaître les éléments de base requis pour créer une petite entreprise, savoir transformer une idée commerciale en un plan d’affaires et connaître l’importance de l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’information et de la Communication (NTIC) dans une petite entreprise ».

« Au moment où la Guinée assiste à un quasi tarissement des opportunités d’emploi pour les jeunes dans les creusets traditionnels de la Fonction Publique et le secteur privé, il serait judicieux que le gouvernement trouve des solutions alternatives et efficaces de création d’opportunités en faveur des jeunes guinéens en général et ceux de la grande famille du RPG arc-en-ciel », nous a confié un responsable du RPG arc-en-ciel.

A noter que, les attestations de participation seront remises par le président de la République, Pr Alpha Condé.

Mamadouba Camara, www.kababachir.com