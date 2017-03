Grosse consolation: la nouvelle chute de Mbany Sangaré !

Il est peu de malheurs assez grands pour qu’ils n’aient leurs consolations. Cette réalité s’applique bien au secrétaire national de la Jeunesse du RPG, alors, secrétaire général du ministère de la Jeunesse, débarqué pour sordide affaire de mœurs qui a fait le tour du monde, à travers les réseaux sociaux.

Mbany Sangaré –c’est de lui qu’il s’agit – a bénéficié d’une grosse consolation de la part de son bourreau-bienfaiteur. Alpha Condé le débarque et lui sèche les larmes avec un 4X4 sortie d’usine, présenté samedi dernier à la famille politique du général dégommé. Qui a dit que les consolations indiscrètes ne font qu’aigrir les violentes afflictions ! Aujourd’hui en tout cas, « J’ai été honoré par le président de la République en m’offrant une voiture neuve », lâche-t-il, oubliant tous les ennuis liés au poste perdu.

En réalité, avec Alpha Condé, on ne perd jamais un poste ou plutôt rarement un poste. Il débarque, limoge, etc., puis dépoussière et remet ailleurs tous les cadres supposés être proches de lui. A part cette Prado, M. Sangaré pourrait bien bénéficier d’autres promotions. Sait-on jamais ! Déjà, le ton est donné avec la motion de soutien que les jeunes du parti ont apportée à leur aîné. C’était un message fort qui ne devrait pas laisser Alpha Condé indifférent. Les jours à venir nous édifieront quant à la nouvelle chute de Mbany Sangaré.

Jeanne Fofana, www.kababachir.com