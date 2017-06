Les griefs de Doussou Condé contre Tibou Kamara

Elle dit ne pas vouloir parler du Conseiller personnel d’Alpha Condé, en la personne de Tibou Kamara, parce que « J’ai un respect pour sa personne, il me connaît. » Mais Doussou Condé estime que« C’est seulement en Guinée que ça se passe comme ça. Pendant combien d’années, M. Tibou et M. Alpha Condé s’insultaient ? C’est parce que Yaya Jammeh a envoyé 500 millions pendant Ebola et que M. Condé était négociateur au nom de l’UA dont il se vante aujourd’hui. »

Que reproche-t-elle à l’ex paria d’Alpha Condé ? Doussou est sans équivoque : « Ce que je lui reproche, c’est sa dernière sortie en répondant M. Sidya Touré. Comme M. Sidya a dit qu’il y a des gens de l’UFDG dans le système, lui il en a pris pour sa personne. Moi quand j’appelais Tibou au moment compliqué des fois, il rentrait dans le commissariat le plus proche parce qu’il était pourchassé par des militants de l’UFR. Même son dernier voyage, c’est chez moi qu’il a déposé ses valises. C’est un frère mais si lui il vient répondre, s’attaque à M. Sidya Touré, il y a plein de militants de l’UFDG dans ce système. Ce n’est pas un crime. M. Talès Condé est un militant de l’UFDG. Le jeune Diouldé est un militant de l’UFDG. Ce n’est pas un crime. Le problème n’est pas UFDG et RPG. Le problème est ce groupuscule de profiteurs qui utilisent les guerres ethniques quand c’est chaud. »

Doussou Condé se perd tout de même en conjectures. En effet, elle déclare qu’il n’y a pas de problèmes ethniques en Guinée, parce que : « Je n’ai de problèmes avec personne. » Pourtant, aujourd’hui, le tissu social est fragile, bien fragile. Surtout entre adeptes de Condé et ceux de Dalein.

Revenant sur le cas Tibou Doussou enjoint : « Ce que je vais dire à mon frère Tibou, je voudrais qu’il mette en balance son âge et celui de M. Alpha Condé. Il a l’avenir. M. Condé a plus de passé que d’avenir aujourd’hui. Il n’a qu’à faire beaucoup attention, je le respecte parce qu’il a tenu à relever le défi. Les vrais conseillers de M. Condé, ce sont les Bernard Kouchner pour ne citer que celui-là et autres. Il n’a aucun conseiller personnel. Personne ne le conseille en Guinée. Les vrais problèmes de la Guinée, c’est avec les multinationales. Ceux que vous voyez partout aujourd’hui qui sont venus avec de l’argent sale, tous ces hôtels qu’ils cumulent-là, avec le fils d’Albert Bourgi, l’un des plus grands escrocs du monde. »

Tibou Kamara saura certainement apprécier. Après tout « il est un frère et un ami. » A bon entendeur salut !

Jeanne Fofana, Kababachir.com