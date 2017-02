Grève sanglante : le Garde des Sceaux annonce des enquêtes !

C’est une information exclusivité Kababachir.com : le ministre de la Justice Garde des Sceaux annonce l’ouverture d’une enquête pour dénicher les auteurs et commanditaires des meurtres enregistrés lundi et mardi, suite au mouvement sanglant, à Conakry. Cette fois-ci on espère que cette démarche de Cheick Sackho ne sera pas une simple annonce comme le fait très souvent un certain Oyé Guilavogui encensant sans cesse les Guinéens.

Cette annonce du Grade des Sceaux intervient au moment même où l’opposition républicaine, dans une déclaration demandait instamment au gouvernement de diligenter des enquêtes. L’opposition « déplore l’usage d’armes de guerre dans des opérations de maintien d’ordre ». Elle a par ailleurs condamné « avec fermeté ces morts d’hommes et dénonce des actes barbares et criminels qui jurent avec l’Etat de droit ambitionné par le Peuple de Guinée. »

Ensuite, « L’opposition exige fermement des autorités qu’elles diligent des enquêtes sérieuses et abouties afin d’identifier les commanditaires et les exécutants de ces crimes dans le but de les traduire devant les tribunaux pour qu’ils subissent toute la rigueur de la loi. » Auparavant, l’opposition républicaine « déplore l’usage d’armes de guerre dans des opérations de maintien d’ordre et soutient que ces pratiques liberticides sont la conséquence de l’impunité qui a toujours accompagné dans notre pays. »

La restauration de l’autorité de l’Etat passe aussi par là. Mais qui sait, si le Grade des Sceaux ira jusqu’au bout ? On croise les doigts.

Jeanne Fofana, www.kababachir.com