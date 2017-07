La gouvernance par le folklore, le mensonge et le culte de la personnalité.

Alpha condé laissera la Guinée dans un état de guerre civile larvée si, des dispositions de salubrité publique ne sont pas prises pour le chasser.

Alpha condé dont les échecs sont patents , l’incompétence notoire ,encadré par les acteurs majeurs de la faillite de la Guinée ,n’a plus d’autres recettes de promotion de sa politique que par l’organisation de folklores publiques avec tambours et tamtam pour vanter ses mérites avec dans le rôle de saltimbanque , Kassory Fofana le plus vil ,le plus corrompu et le plus gros pirate du trésor public guinéen des 50 dernières années.

Le chef d’orchestre du désastre économique de la Guinée chargé de faire le bilan des prouesses économiques du professeur analphabète , méchant et méprisant que les plus grosses combines ont porté à la tête de la Guinée .

Au lieu de changer, la Guinée sombre dans la misère qui se développe, et devient l’objectif ultime en termes de résultats de la gouvernance vulgaire et vagabonde d’Alpha Condé.

Les guinéens s’en contentent car le drame du pays est notre malhonnête et inhumaine attitude face aux pouvoirs qui se sont succédé. Nos enfants et arrières petits-enfants nous détesteront et nous maudiront lorsqu’ils seront confrontés à la réalité cruelle de la situation économique du pays résultant du banditisme dans l’action publique telle qu’elle est exercée sous la conduite insultante du professeur.

C’est le résumé de la célébration folklorique de ce 22 juillet 2017 sous le vocable ignoble de soutien aux actions du professeur Alpha condé.

A la suite du pilleur publique professionnel, le premier des ministres fera un numéro éhonté de poèmes mensongers rappelant les poèmes du parti-Etat qui célébraient les crimes du parti-État en victoire du responsable suprême de la révolution sur les contres révolutionnaires.

LA Guinée mérite autre chose. Réveillez-vous jeunes de Guinée, femmes de Guinée car votre avenir est entrain d’être compromis et hypothéqué.

Pour conforter mon analyse je me propose de conclure en citant mon brillant compatriote Alpha Saliou Wane dans sa dernière livraison très éclairée sur » la casse de Demoudoula « publiée in « africaguinée.com«

Extraits :

« Non, Alpha Condé n’a aucune vision (…) nous constatons plutôt, que Conakry est devenue l’eldorado du blanchissement de capitaux criminels, d’où l’inquiétude de nos partenaires au développement qui ont jugé utile d’organiser un séminaire de sensibilisation des acteurs publics et privés concernés par ce fléau. Toutes les caractéristiques de cette économie noire qui tue l’économie réelle sont là et en laissant faire, les soupçons de connivence avec ce système de type maffieux pèsent lourdement sur Alpha Condé. »

« Tous ceux qui ont cru au mythe fabriqué de l’opposant historique Alpha Condé sont bien servis. Il n’y a que nos richesses qui intéressent Alpha Condé et les clans voraces et cupides qui gravitent autour de lui. Comme ils n’ont pas fini de mettre en coupes réglées notre pays, il lui faut obligatoirement selon eux, un 3ème mandat pour leur champion, qui est plus que jamais assoiffé de pouvoir. Sa forfaiture démocratique est manifeste et il nous a plongés encore plus profondément dans la misère. L’avenir de la jeunesse guinéenne est compromis «

« Que pouvons-nous attendre d’un tel dirigeant qui ne croit en rien, ne respecte rien? Cela fait 60 ans que nous sommes asservis par une oligarchie corrompue, vorace, irresponsable et violente, nous travaillons pour l’entretenir grassement et en retour, elle nous maintient dans la pauvreté. Elle s’impose par la force, car notre armée et toutes nos forces de sécurité n’existent que pour protéger cet ordre inique et neutraliser tous les contestataires. Maintenant, il est de la responsabilité de la nouvelle génération de jeunes Guinéens de subir ou de combattre ce système et son représentant actuel: Alpha Condé. Chaque peuple tient son destin en main. « Ils sont grands parce que nous sommes à genoux « . Le moment est venu de nous tenir debout et de les affronter avec fermeté et détermination. »

C’est cette économie sale et noire que Kassory vante et magnifie comme prouesses du professeur de poker menteur Alpha mythomane maoïste, obamiste et mandeliste Condé .

Sans commentaire!!

Debout Peuple de GUINÉE !!

BC TAMBOURA

