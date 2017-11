Gouvernance des EPA : un diagnostic qui impose des reformes 

Le diagnostic posé le ministre du Budget est sans équivoque au niveau des Etablissements public à caractère administratif (EPA). Il s’agit entre autres : l’inexistence de textes d’application de la loi 075 relative à la gouvernance des EPA; l’absence de manuel de procédures administrative, financière et comptable ; le manque de visibilité sur le personnel et dans le recrutement des agents contractuels.

A cela, il faut ajouter : la faiblesse des mécanismes de supervision et de contrôle ; l’absence de Conseils d’administration dans la plupart des EPA ; les difficultés d’accès aux subventions dans les délais requis dues au fractionnement et au retard dans les décaissements des ressources allouées ; l’absence de reddition de comptes. Mohamed Lamine Doumbouya entend y apporter une réponse adéquate aux insuffisances constatées. C’est ainsi qu’un plan d’actions a été élaboré et structuré autour de plusieurs objectifs aussi bien au plan institutionnel et règlementaire, de renforcement de l’exercice de la tutelle, qu’au plan de renforcement des capacités des acteurs.

A ce titre le ministre Doumbouyaa sollicité la collaboration de l’ensemble des Ministres pour la validation de la liste des EPA relevant de leur tutelle et la transmission de leurs textes normatifs (les actes de création de ces établissements ; les actes de nomination des membres du Conseil d’Administration, de direction et des services rattachés).

De nombreuses réformes pourraient intervenir dans les prochains mois : lutter contre le laxisme dans les Etablissements Publics à caractère Administratifs ;dédier une session du conseil interministériel à la Loi 075 portant gouvernance des Etablissements Publics à caractère Administratifs ;revoir le système de gouvernance des EPA et le mode de nomination des gestionnaires des ressources de ces Etablissements ;mettre en place le cadre juridique réglementant de certains EPA. Un défi à relever

Jeanne Fofana, Kababachir.com