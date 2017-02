Gestion des engrais : mode d’emploi !

Les engrais destinés aux paysans et autres gros agriculteurs constituent souvent un gros business pour certains petits malins tapis dans l’administration centrale. Ces engrais sont partagés par affinité, par appartenance tribale. Il fut un moment, ces engrais ont tout simplement disparu au grand dam de la campagne agricole.

Alpha Condé avait menacé de sévir. Mais plus personne ne s’était ému. Des années après, c’est le Maroc qui offre 100 mille tonnes. Aujourd’hui, le même Alpha Condé a invité le gouvernement à mettre en place un comité de gestion en vue des prochaines campagnes agricoles. Ledit comité comprendra la Présidence de la République, la Primature, les Ministères en charge de l’Agriculture, de l’Administration du Territoire, des Transports et du Commerce. Les mêmes vautours, quoi ! Où est passée la chambre d’agriculture ? La fédération des paysans ? Alpha Condé se contente de vouloir procéder à un recensement informatique de tous les paysans demandeurs et bénéficiaires d’engrais pour dit-il optimiser la distribution de ces engrais et éviter leur réexportation. Drôle de mode d’emploi !

Jeanne Fofana, www.kababachir.com