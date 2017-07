Gassama Diaby : les 4 séquences d’un projet ambitieux !

Gassama Diaby innove et se fait applaudir par ses pairs du gouvernement. Il crée des aigris. Mais il n’en a cure. Récemment, il a mis en route un projet dont la phase pilote se décline en quatre séquences. Nous vous livrons les 4 séquences d’un projet ambitieux.

1- La 1ère séquence qui vient d’être achevée a porté sur la réalisation d’un état des lieux de la connaissance des facteurs de conflits et des mécanismes existants.

2- La 2ème séquence portera sur l’organisation d’un atelier national d’analyse collaborative des facteurs de conflits et des capacités d’interventions et d’actions existantes.

3- La 3ème séquence portera sur l’élaboration d’une Stratégie nationale de prévention des conflits, de renforcement de la cohésion sociale et de la citoyenneté assortie d’un Plan d’action sur trois ans.

4- La 4ème séquence portera sur la définition et la mise en place d’une architecture nationale de paix et du renforcement des capacités d’intervention et d’action des acteurs impliqués.

« La mise en œuvre de ce projet permettra à notre pays de s’appuyer sur une architecture nationale, offrant ainsi la possibilité au Gouvernement d’anticiper sur les risques de conflits et de violences, et d’y apporter les réponses idoines dans un système harmonisé d’alertes précoces et de réponse rapide », explique le ministre de la Citoyenneté, sollicitant au passage, « l’implication effective du Gouvernement dans la mise en œuvre de ce projet devant contribuer à l’instauration d’un climat apaisé, favorable à la réalisation du Programme National de Développement Economique et Social (PNDES), qui reste conditionné par la construction d’un environnement de paix, de stabilité, de cohésion et d’unité nationale, élaboré autour des principes de l’état de droit, des droits humains et de la citoyenneté républicaine. »

Les prochains jours, ce projet sera lancé.

Jeanne Fofana, www.kababachir.com