Frictions au sommet de l’Etat : mais pourquoi Tibou en veut à Sydia ?

On ne sait pas trop pourquoi Tibou Kamara s’en prend ouvertement au président de l’UFR, à travers médias interposés. Le conseiller personnel d’Alpha Condé déverse s’attaque à Sydia Touré, à chaque fois que l’occasion lui est offerte, parfois, contre le gré de certains animateurs d’émissions radios.

Après plusieurs mois de polémiques, Tibou Kamara délie sa langue. Extrait : « Alors que tout le monde sait que moi, je n’ai rien avoir avec le 28 septembre, d’ailleurs, je m’en suis démarqué contrairement à beaucoup aujourd’hui, qui en parlent et qui réclament justice. C’est M. Sydia Touré parce qu’il considère que je suis un obstacle pour son ambition présidentielle qui a voulu m’impliquer. Vous avez suivi ici l’assemblée générale de l’UFR qui a voulu m’impliquer dans le dossier du 28 septembre, simplement pour une question d’humeur et de caprice personnel. »

Tibou estime que cet état de fait va « dans le sens de nuire à l’honneur et à la réputation voire même à menacer le droit et la liberté de quelqu’un. » Comme quoi, on en sait un peu plus pourquoi cet autre proche en veut à Sydia Touré. A telle enseigne qu’il veut lui donner des leçons de politique. « La politique, aujourd’hui, a changé de paradigme, a changé de repères. La politique, c’est la vérité et la sincérité », se lâche-t-il dans un hebdomadaire guinéen d’informations.

L’UFR doit réagir pour arrêter les dérives de Tibou, s’offusque un cadre du Bureau politique national.

Jeanne Fofana, www.kababachir.com