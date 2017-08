Frictions entre deux alliés d’Alpha Condé: la Guinée Pour Tous veut-elle sacrifier Sydia ?

Kassory Fofana veut-il brouiller les relations entre Sydia Touré et Alpha Condé ? Cette question est au centre de nombreux débats dans les états-majors de certaines formations politiques et dans certains lieux de rencontre à Conakry. En tout cas, un communiqué signé de la Guinée Pour Tous (GPT) fait actuellement polémique.

En cause, la sortie inattendue et des plus démagogiques de Don Kass le 22 juillet au palais du peuple semble avoir agacé l’UFR. Kababachir.com, n’a pour autant pas eu accès à ce prétendu argument visant à ternir l’image déjà écornée de Kassory Fofana. Selon le communiqué de la GPT, l’UFR « Sans scrupules, ni fondement, reproche au Ministre Kassory Fofana d’avoir reconnu, avec toute l’honnêteté et l’humilité qui le caractérisent, que le bilan du Professeur Alpha Condé, depuis son accession au pouvoir est positif. (…), le Professeur a réussi à mobiliser d’importants financements qui ont été investis dans des secteurs aussi stratégiques que l’énergie, l’eau, les mines, l’agriculture, l’industrie, l’urbanisme et les infrastructures de base. »

La GPT cherche la bête et la trouve : « incapable de maintenir des relations stables et sincères avec ses alliés, le leader de l’UFR, artiste de la contrevérité, de la tromperie et de la trahison, vient de révéler, au grand jour, combien il souffre de voir le Professeur réussir. Essoufflé et décrédibilisé, il est mal à l’aise dans son rôle d’opposant, haut représentant du Chef de l’Etat. »

Sydia Touré appréciera. Mais déjà, dans un des anciens numéros de JA, le leader de l’UFR a présenté Don Kass comme celui-là même qui est soupçonné d’être impliqué dans des malversations. En attendant la réaction de l’UFR, le communiqué de la GPT fait des choux gras à la presse locale.

Jeanne Fofana, www.kababachir.com