Fragments d’histoire : Le Wassolon en bref …

ORIGINE DU NOM MANDIANA

MANDIANA signifie « CHEZ MANKAND IAN » qui est le nom du chef Bambara installe en ce lieu (sud-Est de FARALAKO au bord de la plaine du SANKARANI) avant l’arrivée des peuls wassolonka ,les DIALLO DJAMARANKA conduits par MADY KANDJI DIALLO et son grand frere PATHE DIALLO venus du Fouta Djallon (TIMBO).

La tradition retient que PATHE DIALLO est fondateur du village de FARALAKO . De FARALAKO, certaines familles DIALLO DJAMARANKA vinrent s’installer a trois kilometres en contre-bas au sud-Est dans le vieux site occupe autrefois par le chef Bambara MAKANDIAN .

Le village portera le nom de ce site : »MAKANDIANA » c’est-a -dire « CHEZ MAKANDIAN « et qui par deformation donnera MANDIANA .

Ce vieux site ,situe a 3km au sud-Est de FARALAKO a ete abandonne au profit d’un second site lors des guerres menees par l’ALMAMY SAMORI TOURE contre les troupes coloniales francaises (1890-1898).

Les habitants de MANDIANA qui s’etaient alors refugies sur la rive gauche du fleuve NIGER à Falama(siguiri) revinrent apres pour occuper le site actuel vers 1908.

C’est pourquoi les auriferes comme les mares qui sont aux alentours de MANDIANA appartiennent à FARALAKO ou à OUDIALA .

​La region de Mandiana

Region à cheval entre 3 pays la Guinée, le Mali et la Guinée est un endroit par excellence pour l’intégration sous regionale.

Le Wassolon est par excellence le pays de la grande chasse. Les chasseurs, très nombreux y forment encore une vaste confrerie dont les membres se reclament tous de KONDOLON et de SANE (deux divinites venerées par les chasseurs ) dont les tombes sont representees par des tas de cailloux se trouvant toujours à l’oree du village et dans un carrefour (DANKOUN) . Cependant, il convient de souligner que la chasse n’ a pas été l’ unique activité du Wassolonka;

En effet ce dernier est surtout reconnu pour sa boolatrie legendaire; il a été surtout un eleveur, un nomade derriere son troupeau de boeufs . Le territoire du Wassolon etait giboyeux à tel enseigne qu’ il etait difficile de pratiquer l’ elevage(activite traditionnelle des Peulhs Wassolonka ). Il fallait donc lutter souvent contre les bêtes feroces, mais aussi contre les sedentaires cultivateurs dont ils envahissaient les domaines de culture.

Ainsi le POULO PASTEUR s’est mu en chasseur et en veritable conquerant lorsqu’ il fut question de s’assurer des zones de parcours du betail en milieux d’agricultures comme c’etait le cas des BAMMBARA SAMAKE des rives du fleuve SANKARANI et du BANIN .

PRESENTATION DU WASSOLON AVANT SAMORY TOURE

LeWassolon ,aujourd’hui habite par les peuls wassolonka etait occupe par les Bambara Samake. Il s’agit de cette bande de terre s’etirant des rives du Sankarani (rep.de Guinee) au fleuve Baoulen (Rep du Mali) pour se prolonger ensuite vers les regions de Manian et d’Odiene (Rep de Cote d’ivoire ). Essentiellement eleveurs de bovins ,les Peuhls furent attires par les plaines herbeuses du SAKARANI et du BAOULEN. La tradition rapporte qu’aux premieres vagues de pasteurs peuhls arrives dans le KOUNANDOU (Prefecture de Mandiana), les KONATE , leurs hotes indiquèrent « SOLON » ou « LA PLAINE HERBEUSE » d’ou l’expression » WA SOLON » c’est a dire « allez a SOLON ». Le Peul wassolonka (DIALLO,DIAKITE,SIDIBE et SANGARE ) est toujours loue en ces termes maninka : FOULA SINANI, DJATARA SINANI, BOUGOU TOUDOU NI BOUGOU BO ou BOUGOU DJINDJIN

C’est a dire que le Peul est toujours nomade derriere son troupeau de boeufs . Cependant au contact dse communautes d’agricultures;tels les Bambara Samake installes sur les rives du Sankarani ,les Peuls pasteurs se muerent en veritables conquerants et reussirent a refouler les Bambara jusqu’au dela du fleuve Baoulen (Rep du Mali ) comme le furent avant eux leurs coreligionaires DJALlONKE du fouta .

Le Wassolon Pre-Samoryen comprend huit provinces traditionnelles reparties de la facon suivante:

1. Dans l’actuelle Republique de GUINEE precisement dans la prefecture de MANDIANA ,l’on compte trois provinces traditionnelles : -La province des DJAMARANKA -Le DJETOULOU -La province des SANANFOULA ou le DJAN DJMANA

2. Dans l’actuelle Republique du MALI (au SUD-EST), quatre provinces : -BA-SIDIBE, -DJALLON FOULA -GBANAN -et GBANYAGA.

3.Dans l’actuelle Republique de COTE D’IVOIRE , une seule province: Le BOLOU constitué par les regions deMANIAN et d’ODIENE.

LE WASSOLON DE GUINEE:

Le wassolon de Guinee se trouve a l’est dans la prefecture de MANDIANA et englobe les sous-prefectures de Faralako,Niantanina,Saladou,Kantoumanina,et la Commune urbaine de MANDIANA. Il comporte trois provinces traditionnelles:

A. LA PROVINCE DES DJAMARANKA :

Dans cette province se trouvent les localites actuelles de FARALAKO, MANDIANA-CENTRE(moins le quartier NOUMOUSSOULOU habites par les peuls wassolonka DIAKITE SABASSI originaires de GBANAN (Rep.du Mali), OUDIALA,SOKOURABA,KOUROULAMINI,KINYENI, KANTOUMANINA. Cette province est habitee par les peuls wassolonka descendants de MADY KANDJI DIALLO originaire du FOUTA DJALLON et le pere Fondateur du WASSOLON.

LE WASSOLON DU MALI :



Le wassolon du Mali est situe au SUD-EST et fait frontiere avec la Rep.de GUINEE. Il comprend les Provinces traditionnelles de:

1. GBANAN,

2.GBANYAGA,

3.DJALLON-FOULA,

4.BA-SIDIBE.

I.LA PROVINCE DES GBANAN :

Cette province serait occupee par les pasteurs peuls venus du MACINA (entre les 17e et 18e siecles ).La tradition retient surtout la vague des emigrants peuls conduite par le chef du clan des DIAKITE de la localite de DIAGA a MACINA a savoir :SAABA DIAKITE qui donna ainsi son nom a ce clan appele « DIAKITE SAABASSI « de GBANAN .(quelques familles quitteront plus tard le GBANAN pour s’etablir dans le site du quartier NOUMOUSSOULOU a MANDIANA en Rep.de GUINEE).

Les localites de GBANA sont:YOROBOUKOULA, KELEFALADJIN,DJIRILA,NYENE,BOUNA,FARALA,DIASSA,KANIMBOULA,NYOUMAGBEBOULA

,TOUMANI-OULENA,GBELEKEBOULA ,SODIARAN,MISSA-OULENA,FIRABOULA,GBANAN-MEDILA ,MOROLA,WANYANKEKOURALA,SIRAKORO,SANDOUKOULA, KONINKO ,MORIAN-FERELA,KOKOUN,NYAMOUROULA,DALAKAN,DENSO,GBEREKO, BALADOU ou GBILIN,WASSADA,WOUROU-WOUROU,LONTOLA,NYINA-MALEN,TABAKO,GBOROTOUMOU(actuellement abandonne),MOKOBALA,MOKOFARA,BARILA,NALA,DJINKOUDOUN(site actuellement abandonne),KOUSAN,NYOGBE-BOULA,FARABA,DOUKOUFING,TSIAN,KANDJI-MAMOUDOULA,KANGBE-SAMBALA.

D’apres la tradition le fondateur de la province de GBANAN a savoir SAABA DIAKITE serait un celebre chasseur ;ce qui lui aurait donne « DOUGOU LAMINI SAABA,SOLAMINI SAABA ,DOUGNAN LAMINI SAABA ,GBOROTOUMOU SAABA » chanson des griots .

II. LA PROVINCE DE GBANYAGA

Auteurs: DIAKARIA DIAKITE, Sociologue Université de Kankan (Guinée), KASSIM KEITA Historien-Geographe à Mandiana

Pourqoui les cases du Wassolon ont elles 2 portes?

Au wassolon ,les cases ont toujours deux portes .La seconde debouchant generalement sur un enclos fait de secco .Cette technique remonte a la periode PRE -SAMORIENNE caracterisee par des guerres intestines : »BADENYA KELE « .

L’insecurite etait permanente .Certains notables avant de s’endormir prenaient le soin de proteger leur tête en la mettant dans un mortier. L’ennemi pouvait surgir a tout moment , il fallait donc s’assurer d’une porte de secours pour operer à temps un « repli strategique » pour ne pas dire une fuite en bon ordre.

Auteur: DIAKARIA DIAKITE, Sociologue Université de Kankan (Guinée)

