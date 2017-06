Forum de l’étudiant guinéen : Les étudiants réclament les tablettes, Alpha pique une colère noire !

Au cours du Forum de l’étudiant guinéen qui a ouvert ses travaux jeudi 1er juin, les étudiants guinéens ont interpellé le président Alpha Condé sur les promesses électorales à savoir : « un étudiant, une tablette ».

Dès son arrivée, les étudiants ont réclamé les tablettes promises par le Chef de l’Etat lors de la campagne électorale de 2015. Il n’en fallait pas parce que le numéro un guinéen pique une colère noire et répond aux étudiants en ces termes : «J’ai été étudiant avant vous. Nous avons rendu l’Afrique fière de nous. Vous criez comme des cabris pour des tablettes, vous êtes des cabris. (…) Personne ne peut m’impressionner. Alors ceux qui crient montrent tout simplement qu’ils sont mal élevés, mal éduqués c’est tout. Mais on va vous obliger à vous redresser. Jusqu’à nouvel ordre, il n’ya aura pas de tablettes distribuées. On va vous apprendre parce que vous n’êtes pas de cela. Vous n’êtes pas le reflet des étudiants en Guinée, vous n’êtes que des petits excités», a déclaré le numéro un guinéen.

Mais ce n’est pas tout, le Chef de l’Etat guinéen tranche:« Alors, j’ai dit au ministre de l’enseignement supérieur on suspend la distribution des tablettes jusqu’à nouvel ordre et donc pour le moment on ne mettra pas les tablettes à votre disposition », a-t-il fait savoir.

Pour Alpha Condé qui pique une colère noire, « Ce n’est pas un droit, même en France, aux États-Unis, on n’a pas distribué des tablettes ! On a mis des ordinateurs dans les écoles», nous enseigne-t-il.

Mais est-ce que c’est le cas dans les écoles guinéennes ?

Ce face-à-face humiliant entre Alpha Condé et les étudiants risque de remettre en cause ce forum qui avait pourtant l’air d’avoir bien démarré.

Abdoul Wahab Barry, Kababachir.com