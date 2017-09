Football/Ligue 1: La date du coup d’envoi dévoilée

« Le bureau exécutif de la LGFP a décidé cette année de débuter le championnat de ligue 1 le 4 novembre 2017 et prendre fin le 5 mai 2018. ». C’est une annonce du président de la Ligue Guinéenne de Football Professionnel (LGFP), en marge d’une conférence de presse tenue samedi à Conakry.

Justifiant le choix de cette date devant les hommes des médias, Kerfalla KPC Camara, tient à préciser :

« Il arrive parfois que nous finissons notre championnat pendant que d’autres ont terminé les leurs depuis deux ou trois mois. Ce qui fait un peu d’incompatibilité entre nous et les autres championnats. ».

Parlant des dispositions prises pour améliorer les infrastructures sportives, le président de la LGFP fait des annonces :

« Nous avons reçu, à travers Antonio Souaré et moi-même, l’autorisation de la pose des gazons synthétiques sur 12 pelouses sur toute l’étendue du territoire. Et tous les moyens ont été mis à disposition pour la réalisation desdits travaux ».

Avant d’ajouter : «Ces travaux vont immédiatement commencer par quatre stades (Boké, Labé, N’Zérékoré et Kindia) que nous avons choisis conformément au besoin sur le terrain. Au fur et à mesure que les travaux évolueront nous essayerons de choisir d’autres stades en vue de progresser dans notre élan d’organisation des compétitions de ligue 1 et ligue 2 sur toute l’étendue du territoire. ».

A noter qu’aucune date n’a été annoncée pour la ligue 2.

Alexis Lamah, Kababachir.com