Football : Le Hafia remporte la 58ème coupe nationale

Vainqueur du match face au Horoya AC, mardi 26 septembre 2017, à l’issue d’une épreuve des tirs au but (4-1), le Hafia FC remporte la 58ème édition de la coupe nationale de football.

Le match qui a été joué au stade du 28 septembre a été présidé par le Premier ministre, Mamady Youla.

Ainsi l’équipe de Kerfalla KPC Camara vient ainsi de se hisser au podium face à une équipe de Horoya qui avait pourtant bien démarrer le match.

Au cours de cette rencontre, on notait la présence du ministre des Sports Bantama Sow, du président de Feguifoot et président du Horoya, Antonio Souaré, du président de la Ligue Guinéenne du football Professionnel (LGFP), Kerfalla KPC Camara, et plusieurs autres personnalités du football guinéen.

Abdoul Wahab Barry, Kababachir.com