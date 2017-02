Fonctionnaires inamovibles: pas de crainte !

La sédentarisation des travailleurs de l’Etat dans l’administration ne dit plus rien à personne. Il y a environ un an, c’est Alpha Condé en personne qui évoque le cas. Et tout se limite là. Tous les décrets signés, plus de la moitié ce sont des cadres qu’il met au garage pour mieux se pourvoir, qu’il confirme ou qu’il fait permuter. Il y a des postes de secrétaires généraux de ministères qui sont restés inamovibles pendant 10 ans, voire plus.

De longues décennies, ce sont les mêmes qui sont là. Ils ne bougent pas, ne vont même pas en congé annuel. Ils s’immobilisent et se plaisent bien là-dans. C’est pourtant un décret qui les a mis-là. Et c’est bien Alpha Condé qui signe. Mais comme il ne s’est entouré que d’opportunistes et d’affairistes, Alpha ne pourra rien. Surtout que lui-même a ses protégés. Ironie du sort, il veut siffler la fin de la récréation.

C’est pourquoi, il a invité le gouvernement à éviter la sédentarisation des fonctionnaires à leurs postes pour permettre une plus grande mobilité et un renouvellement des compétences. Cette invitation est restée sans suite. Du moins d’une façon fondamentale.

Jeanne Fofana, www.kababachir.com