FONCTION PUBLIQUE : Résultat complet du Concours de recrutement 2016

Le ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Etat et de la Modernisation de l’Administration, Sékou Kourouma, a rendu public vendredi 30 décembre, les résultats d’une série de concours de recrutement de son département. Au total, 9723 fonctionnaires ont été recrutés au cours de cette session dont 343 à l’interne.

Ces nouveaux fonctionnaires session 2016 sont recrutés au compte des ministères de l’Enseignement Pré-universitaire, de l’Enseignement Technique et Professionnel et celui de la Santé.

Dans sa présentation des résultats, Sékou Kourouma donne quelques statistiques :

‘’Au compte du Ministère de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation, nous avons un total inscrit de 43 213 dont 32 506 pour Hiérarchie A et 10 307 pour hiérarchie B, soit 2000 admis au compte de Hiérarchie A et 3000 au compte de Hiérarchie B, soit un total de 5000 admis.’’

Pour le Ministère de l’enseignement technique, poursuit-il, ils sont, total inscrit: 7270 dont 5722 pour hiérarchie A et 1548 pour hiérarchie B, soit 333 admis au compte de Hiérarchie A et 167 pour hiérarchie B, avec un total de 500 admis.

S’agissant du ministère de la santé, sur un effectifs inscrit de 170, tous au compte de Hiérarchie A, nous avons 53 admis au total.

Voici la répartition des résultats globaux des nouveaux fonctionnaires par département

1-Pour le compte du ministère de la santé : 3855 nouveau fonctionnaires

2-Pour le compte de la cour des comptes : 18 dont 8 conseillers Référendaires et 10 magistrats

3-Pour le compte du projet rajeunir et féminiser l’administration : 312 fonctionnaires

4-Pour le compte de la Présidence de la République : 17 inspecteurs d’Etat

5-Pour le compte du ministère de l’économie et des finances : 21 inspecteurs des finances

6-Pour le compte du ministère de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation : 5000 nouveaux fonctionnaires

7-Pour le compte du ministère de l’enseignement technique , de la formation professionnelle , de l’emploi et du travail : 500 nouveaux fonctionnaires

