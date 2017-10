Fodé Bangoura PUP égratigne Alpha: « Nous, on ne connaissait pas des milliards »

Les 20 milliards USD des Chinois continuent de vagues. Au niveau du PUP, on préfère railler. Surtout que ce parti voit dans les récentes sorties d’Alpha Condé, une sorte d’attaque dans la gestion des affaires publiques.

Par la voix de Fodé Bangoura, le PUP déclare à média Guinée : « Ce que nous avons fait, ceux qui sont venus n’ont pas encore fait ça. On parle de dilapidation. C’est aujourd’hui qu’on dilapide, mais on n’en parle pas. C’est beau de dire ‘’ils ont fait, ils ont fait’’ tant que tu n’as pas géré. Mais dès que tu gères, c’est fini et tu es obligé de savoir que toi aussi tu as des comptes à rendre. Nous, on ne connaissait pas des milliards. On en entendait parler. Mais aujourd’hui, le milliard c’est comme le million. » Pour l’ex super ministre de Conté, « A notre temps, c’était très rare de parler de milliards. Aujourd’hui, la corruption, l’incivisme et l’insécurité se passent de commentaires. On ne dit pas qu’il y a en avait pas à notre temps mais ce qui se passe aujourd’hui est sans commentaire mais on ne le dit pas. Le peuple n’est pas bête, le peuple juge. Ils ont su faire la différence entre hier et aujourd’hui. »

Et de faire des griefs : « Ma Guinée se porte mal. On devrait être fier de notre carte d’identité. Mais aujourd’hui, c’est devenu un handicap pour nous, parce qu’il y a l’ethnocentrisme, le communautarisme, la division à tous les niveaux. Et je ne suis pas le seul à le dire et à l’attendre. Le peuple de Guinée est en train de faire la comparaison entre ce qui se passait au temps de Lansana Conté et ce qui se passe aujourd’hui. Moi, j’entends des citoyens guinéens dire que si Lansana Conté vivait, on aurait déroulé le tapis rouge pour aller le chercher. »

Une Lapalissade !

Jeanne Fofana, Kababachir.com