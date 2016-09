Fin d’Ebola : La Côte d’Ivoire rouvre ses frontières terrestres avec la Guinée et le Libéria

La Côte d’Ivoire a annoncé jeudi la réouverture officielle de ses frontières terrestres avec la Guinée et le Liberia, fermées il y a deux ans, en raison de l’épidémie d’Ebola qui sévissait chez ses deux voisins, rapporte l’AFP.

Le Conseil national de sécurité, présidé par le chef de l’Etat ivoirien Alassanae Ouattara a « décidé de la réouverture des frontières avec la Guinée et le Liberia » a déclaré Raymonde Coffie-Goudou. A en croire, la ministre ivoirienne de la Santé, cette mesure a été possible en raison de « la fin de la transmission de la maladie » décrétée dans ces pays, précise le communiqué lu par Mme Coffie-Goudou.

La Côte d’Ivoire, où aucun cas n’a été détecté, avait fermé ses frontières le 23 août 2014, dans le « strict cadre des mesures préventives destinées à protéger l’ensemble des populations, y compris étrangères, vivant sur le territoire ivoirien ».

Le Liberia forme avec la Guinée et la Sierra Leone les trois pays les plus touchés par la fièvre hémorragique qui a fait depuis décembre 2013 plus de 10.000 morts.

Ces trois pays ont été déclarés exemptés du virus Ebola par l’organisation mondiale de la Santé (OMS)

Avec AFP