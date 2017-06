Fin de Ramadan : Conakry dans la fièvre de la fête

A l’approche de la fête l’Aïd el Fitr qui marque la fin d’un mois de jeûne, comme le recommande ce 4ème pilier de l’islam, les fidèles musulmans guinéens, à l’instar de leur coreligionnaire du monde, s’apprêtent à célébrer cette fête.

Alors que la fête devrait être célébrée soit dimanche 25 ou lundi 26 juin, suivant l’apparition du croissant lunaire, les préparatifs vont bon train.

A Conakry, malgré une conjoncture économique difficile, en cette période, où la plupart des travailleurs des secteurs publics et privés ne sont pas encore payés, les responsables des familles s’activent à trouver les tenues des fêtes pour les enfants, les épouses et les autres membres de leurs familles respectives.

C’est pourquoi, on assiste à une longue file d’attente dans les banques, tout comme dans les marchés où les clients qui se bousculent, se plaignent de la flambée des prix du prêt-à-porter et d’autres articles.

Dans les ateliers de couture, le respect des délais reste la grosse question, qui entraine souvent des disputes entre clients et couturiers, qui sont obligés de faire des nuits blanches pour le respect des rendez-vous. Mais la plupart des tailleurs, ne pourront honorer leur engagement, compte tenu de l’ampleur des tâches à faire à l’approche de la fête.

Même constat dans les salons de coiffure qui, après une période de vache maigre, à cause du mois saint de Ramadan, entendent saisir des opportunités pendant cette fête. Là aussi, on assiste à de longues files d’attente, des clients, notamment les filles, car chacun voulant se rendre plus belle le jour de la fête.

Toutefois, il importe de rappeler que la fête de ramadan, c’est aussi une période de traite pour les professionnels de la filière viande, les poulets et les autres produits alimentaires.

A ce niveau aussi, c’est l’affluence, car chacun voulant trouver sa part pour la rupture du jeûne qui marque la fin de Ramadan.

Abdoul Wahab Barry, Kababachir.com