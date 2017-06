Fin de la biométrie dans IES: Yéro Baldé, la charrue avant les bœufs !

Qu’est-ce qui couterait au ministre Yéro Baldé d’attendre aujourd’hui pour rendre public les résultats du recensement biométrique dans les Universités et Instituts d’enseignement supérieur ?

En tout cas, ces dernières 24 heures il a annoncé « la fin du processus de recensement biométrique des étudiants et encadreurs dans les Institutions d’Enseignements Supérieur de Conakry et de l’intérieur du pays. Suite à cette opération, les listes générales de tous les Etudiants biométrisés au sein des Institutions d’Enseignement Supérieur ont été transmises ce lundi 12 juin 2017. » Ce devrait être à cette étape-ci qu’il aurait pu rencontrer les fondateurs des Universités privées afin de plancher sur les supposées anomalies liées aux présumés fictifs.

Surtout que, lui-même ministre rappelle que : « L’objectif est d’associer tous les acteurs concernés en vue de procéder à la vérification des données et l’intégration des différentes remarques et suggestions afin de finaliser les effectifs. »

Il a préféré opté pour la, politique de la charrue avant les bœufs. Il va ainsi vite en besogne et c’est ce qui a créé actuellement une vive tension entre le Département et les Universités privées. Sans solution préalable, Yérobaldé informe qu’après concertation avec tous les acteurs, procédera à la finalisation et la publication du rapport final de l’opération de recensement biométrique. L’empressement avec lequel il a publié la première mouture du rapport ne trouve pas d’explication.

Pour Ousmane Kaba, « Alpha Condé traumatise ses ministres. A chaque 19heures, il enlève deux ministres, donc il faut bien que tout le monde se batte pour ne pas qu’il soit dans la liste de ce soir. Tout le monde est prêt à faire du n’importe quoi. » Ceci explique cela.

Jeanne Fofana, Kababachir.com