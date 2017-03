Fin du conseil administratif préfectoral à Labé

Fini la première session du conseil administratif préfectoral de Labé, lancé en début de semaine. Pendant trois jours, chaque administrateur a pu peindre l’état des lieux de sa juridiction. Le correspondant régional de kababachir.com a pris part à la clôture du dit CA.

La salle de conférence de la préfecture a mobilisé les cadres préfectoraux, sous-préfectoraux et les élus communaux. Objectif : échanger sur les différentes activités et projets réalisés l’année dernière ainsi que les perspectives pour l’année en cours.

Le sous-préfet de Hafia Mamadou Yero Barry revient sur les points du conseil administratif: <<« La raison fondamentale pour la tenue de ce CA, c’est pour que les différents services de la préfecture, les sous-préfectures et les communes puissent mettre à profit ceux dont ils conçoivent comme projet de développement dans leurs localités. Tous les chefs des services, tous les secrétaires généraux des communes qui ont charge d’élaborer des budgets au niveau des communes ont passé tour à tour et on a constaté que réellement les conditions dans lesquelles les communes travaillent sont extrêmement difficiles compte tenu de la retissante des plusieurs contribuables dans le cadre la mobilisation des ressources. Le budget préfectoral a été adopté à l’unanimité par les participants et que les budgets communaux ont suivis. >>

Le préfet de Labé, Elhadj Safioullaye Bah affirme que pendant la rencontre constat a été fait que les problèmes sont similaires dans les communes rurales et précise que des mesures sont prises :<<« Pendant ces trois jours nous avons eu d’instance débats parlant des problèmes de notre préfecture afin d’améliorer les conditions de nos administrés et nous avons constaté que les problèmes sont les mêmes pratiquement dans toutes les communes rurales, des propositions ont été faites donc nous pensons qu’en respectant les recommandations du conseil administratif préfectoral ca va s’améliorer. »

A noter que c’est le tout premier conseil administratif préfectoral depuis le retour d’Elhadj Safioullaye Bah à la tête de la préfecture de Labé.

Alpha Boubacar kessema Diallo, correspondant Kabanews à Labé