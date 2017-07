Faya Milimono chez Dalein : trois de perdus, un de (re)trouvé ?

Déconfiture, désintégration, mort lente, etc., les qualificatifs ont dû manquer aux uns et aux autres pour désigner le départ massif des leaders politiques de l’opposition républicaine. Des manœuvres les plus impitoyables aux compromissions les plus abjectes sont actuellement vécues. Des tirs croisés visent l’UFDG et son leader. L’opposition républicaine agonise.

C’est dans ce contexte que Faya Millimouno était dimanche chez le chef de file de l’opposition Dalein Diallo. Depuis, des commentaires vont bon train. Certains parlent d’un deal en vue dans le cadre d’un retour de Faya dans l’opposition républicaine. D’autres estiment qu’il a été question de remplacer Aboubacar Sylla en sa qualité de porte-parole de l’opposition républicaine. Tout ceci intervient au moment même où Sylla, Telliano et Mouctar ont tourné casque à Dalein. C’est donc trois de perdus, un de retrouvé.

Quoi qu’il en soit, nos confrères de média Guinée ont joint Faya Milimono. Celui-ci dit sans ambiguïté : « Je ne cherche pas le poste de porte-parole dans l’opposition républicaine. Et, je crois en ce qui me concerne que l’opposition républicaine telle qu’elle se présente aujourd’hui devrait être conjuguée au passé.» Et partant, « Il faut travailler à regrouper les forces de l’opposition sous un autre parapluie. Il faut définir pour cela les règles que chacun devra rester, et nous devons travailler dans ce nouveau cadre aussi bien dans la transparence, dans le respect mutuel à travers une écoute attentive de point de vue des uns et des autres».

La lecture que Faya fait de l’opposition républicaine est largement partagée par les autres leaders partants, accusant Dalein de manque de consultation.Dalein est averti.

Jeanne Fofana, Kababachir.com