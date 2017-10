Faya dans le cabinet du CFO : fallait-il se faire désirer ?

Faya Milimono se fait vraiment désirer, suite à la consultation voulue par le CFO dans le cadre de la composition du Cabinet qui fait aujourd’hui tant jaser. Il a eu le privilège de faire partie de ceux qui sont choisis par Dalein Diallo. Ce, au moment même où ce n’est vraiment pas la réelle symphonie entre leaders politiques de l’opposition républicaine. Mieux, c’est aussi au moment même où le BL a entamé des démarches pour rapprocher les positions tranchées des leaders politiques.

C’est donc une bonne occasion pour Faya Milimono de se faire un autre nom. Mais le dire. Sinon, il n’a vraiment pas besoin de se faire désirer.

Extrait : « J’été consulté par rapport à ce cabinet du chef de file de l’opposition. Quand j’ai reçu un mail pour me dire qu’on est en train de former la dernière mouture de ce cabinet et ma réponse était que je suis à l’extérieur du pays. C’est des choses que je ne peux pas faire sans me consulter avec les gens qui sont autour de moi. Le fait que je sois dans un cabinet, cela a un sens et cela a une influence sur ce qu’on peut dire sur le Bloc Libéral, ce qu’on pouvait dire au président du BL. Donc, si je ne consulte pas mes conseillers, consulte pas les cadres du parti et j’envoie une décision, je pense que c’est une décision qui sera en porte à faux avec ce que je défends.»

Jeanne Fofana, Kababachir.com