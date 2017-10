Faure Gnassimbé à Conakry : pourquoi en toute discrétion ?

La récente visite à Conakry du Togolais Faure Gnassingbé continue d’alimenter les débats à dans certains milieux politiques guinéens. La nature de la visite et la qualité de la réception font dire à certains qu’il n’est pas le bienvenu à Conakry, tant et si bien et lui et son homologue guinéen sont tous deux tentés de faire du forcing.

Si l’un est déjà malmené par une opposition têtue qui ne veut rien lâcher, en appelant tous les jours à des manifestations y compris des femmes nues, l’autre joue l’équilibriste pour s’assurer de possibles soutiens, en faisant voir un semblant de démocratie. En réalité, Faure et Alpha sont à la même enseigne. Leurs pays sont proie à des manifestations de l’opposition politique.

Pourquoi Faure a-t-il été reçu en toute discrétion, alors que, habituellement, des communiqués de la Présidence sont multi rediffusés sur les médias d’Etat, surtout qu’Alpha Condé lui-même a clairement dit que la visite du Togolais c’est « pour discuter des questions d’intérêt sous régional »? Les non-dits de cette visite ont pour noms : conseils et orientations pour contenir les manifestations et se faire une certaine virginité sous régionale et internationale. Le président guinéen est un habitué des grognes. Des grognes qu’il tue en organisant en amont une rencontre et en distillant des promesses. Des promesses suivies d’engagements que le président ne respecte jamais.

Alpha Condé initie donc Faure aux « discours pseudos panafricanistes et surtout parler de souveraineté et de non-ingérence dans les problèmes des pays africains etc.Cette visite de Faure à Alpha n’est donc pas une surprise ; les oiseaux de même plumage volent toujours ensemble », peste un Internaute.

Jeanne Fofana, Kababachir.com