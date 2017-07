Fatou Bensouda en deuil : Son fils tué par balles aux Etats-Unis

Cette information a été publiée ce samedi 15 juillet,par le site d’information américain twincities.com. George Bensouda, le fils du célèbre procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a été tué aux Etats-Unis. Le fils de Fatou Bensouda a été froidement abattu par balles le 29 janvier dans une affaire de trafic de drogue. Celui-ci avait été condamné pour la même affaire en 2011. Ce n’est que la semaine dernière que Le bureau du procureur du district de Ramsey a publié l’identité de la victime.

Fatou Bensouda a perdu son fils depuis le début de l’année 2017. George Bensouda, 33 ans, a été abattu à l’extérieur du St. Paul Saloon dans la région de Dayton’s Bluff aux USA, dans la nuit du 29 janvier dernier. Ce meurtre intervient dans une histoire de trafic de drogue. En 2011, le fils de Bensouda avait déjà été condamné pour une histoire de possession de drogue. Le bureau du procureur du district de Ramsey a publié le nom de Bensouda la semaine dernière. Ce, après plusieurs tractations de la presse.

Selon le twincities.com, la vidéo de surveillance a montré qu’un homme est venu à Bensouda et un ami à l’extérieur du bar et « il semble que les mots ont été échangés », selon la plainte. Bensouda a trébuché vers l’homme, son ami l’a déplacé et l’homme a commencé à tirer un fusil.

La famille de Bensouda avait d’abord demandé que son identité ne soit pas rendue publique, selon le bureau du procureur du comté. Au moment du meurtre, la police a pris la mesure inhabituelle de ne pas le nommer publiquement. La famille a finalement déclaré dans un communiqué, ce vendredi 14 juillet être choquée et attristée par la disparition soudaine et tragique de leur être cher.

http://www.imatin.net