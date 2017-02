Exploitation des forêts classées: Dr Faya MILLIMOUNO choqué

Le président du Bloc libéral a fait part de son amertume vis-à-vis de la destruction de l’environnement en région forestière. Il accuse le gouvernement d’avoir autorisé la destruction des forêts même classées. Tout chose qui semble révolter l’opposant.

« Il y a des choses pour lesquelles il vaut la peine de continuer la lutte. On vous a annoncé que la forêt classée de Ziama est maintenant ouverte à l’exploitation. La forêt classé de Diéké est maintenant ouverte à l’exploitation. Allez vous renseigner partout où la société appelée « forêt forte » évolue… La forêt est devenue un désert, le paysage ressemble étrangement à celui de la Haute-Guinée », déplore Dr Faya MILLIMOUNO. Et le patron du Bloc Libéral de poursuivre: « Vous dépassez aujourd’hui Guékédou sans vous rendre compte que vous êtes en région forestière. C’est lorsque vous amorcez la descente vers Sérédou que vous vous rendez compte que vous êtes en région forestière. Mais dépassez le fleuve Diani, le paysage sera comme à Kankan et vous ne trouverez la forêt qu’à Diéké. Maintenant ces deux réserves là sont ouvertes à l’exploitation. C’est un crime » soutient-il.

Oumar Rafiou DIALLO, www.kababachir.com