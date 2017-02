Exclusion de Bah Oury de l’UFDG: Voici la décision

Comme annoncée dans nos précédentes éditions, le premier vice-président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée a été exclu de son parti ce jeudi 04 février 2016 suite à une décision du Bureau Exécutif de cette instance.

Bah Oury, rentré récemment en Guinée après quatre ans d’exil se voit exclu du parti qu’il a fondé. Voici le contenu de la décision.

LE PRESIDENT

– VU LES STATUTS DU PARTI notamment en ses articles :

· ARTICLE 11 – Relatif aux devoirs du membre qui stipule que :

Tout membre de L’U.F.D.G. a pour devoir de :

– respecter les Statuts et le Règlement intérieur et appliquer les décisions du Parti ;

– s’acquitter de ses cotisations dans les délais impartis ;

– respecter la discipline du parti.

· ARTICLE 12 – Relatif à l’engagement du membre qui stipule entre autres que :

Le membre du parti s’engage à :

– diffuser et défendre le programme, les décisions et les Statuts du Parti ;

– s’abstenir de tout acte et de tout comportement de nature à porter préjudice au parti ;

· ARTICLE 13 – Relatif à la perte de la qualité de membre qui stipule que :

La qualité de membre de l’UFDG se perd par la démission, l’exclusion ou la radiation.

· ARTICLE 14-6-9 – Relatif aux Vice-présidents qui stipule que :

Élus pour un mandat de cinq ans par le Congrès, les vice-présidents assistent le Président dans l’exécution de son mandat.

A la demande du Président, ils peuvent le représenter dans toutes les activités relevant de son mandat.

– VU LE REGLEMENT INTERIEUR DU PARTI notamment en ses articles :

· ARTICLE 45 – Relatif aux obligations du membre qui stipule entre autres que :

Tout membre de l’UFDG a l’obligation de :

– Participer activement à la vie du parti

– S’exprimer exclusivement au sein des structures à l’occasion des réunions et instances du Parti.

– Respecter scrupuleusement la discipline du Parti.

Les membres de l’UFDG sont tenus de:

– Défendre, en tout lieu et en toute circonstance, le Parti et son programme;

· ARTICLE 48 – qui stipule que :

Tout organisme, tout responsable, tout militant de l’UFDG à quelque échelon que ce soit, a le devoir de respecter et de faire respecter scrupuleusement les mots d’ordre, les directives et les décisions du Parti.

Le responsable doit obligatoirement suivre et observer la discipline du Parti en évitant d’imposer sa volonté personnelle.

· ARTICLE 50 – Relatif aux qualités essentielles du responsable qui stipule entre autres que:

Tous les militants, responsables et organismes du Parti ont obligation de soumettre les contentieux qui surviennent dans le cadre du fonctionnement du Parti aux structures et canaux appropriés pour règlement.

Toute entorse ou violation de ce principe constitue une faute grave.

· ARTICLE 51 – Relatif aux sanctions qui stipule que:

Les sanctions doivent être prises sans complaisance, ni parti pris, contre tout militant ou tout responsable de l’UFDG dont le comportement est jugé contraire à la morale et aux règles du Parti.

La sanction est prononcée soit par l’organisme dont il est membre et validée par l’organisme immédiatement supérieur, soit décidée directement par la hiérarchie.

· ARTICLE 52 – Relatif au niveau de la sanction qui stipule que:

La sanction doit être proportionnelle à la gravité de la faute, conformément aux dispositions des Statuts du Parti, le niveau de responsabilité étant aggravant.

– VU la décision N 035/UFDG/2014 portant suspension de Monsieur Amadou Oury Bah, Vice-Président chargé des Relations Extérieures et de la Communication en date du 16 Avril 2014 ;

– VU la décision N 066/UFDG/CAB/2014 portant la levée de suspension de Monsieur Amadou Oury Bah, Vice-Président chargé des Relations Extérieures et de la Communication en date du 01 Juillet 2014 ;

– VU la décision N 210/UFDG/CAB/2015 portant avertissement de Monsieur Amadou Oury Bah, Vice-Président chargé des Relations Extérieures et de la Communication en date du 27 Novembre 2015 ;

– CONSIDERANT le fait que Monsieur Amadou Oury Bah a assuré la présidence de l’OREP, une organisation extraparlementaire pendant que l’UFDG était à l’Assemblée Nationale ;

– CONSIDERANT la création à l’étranger par Monsieur Amadou Oury Bah de structures parallèles à celles de l’UFDG (Sections et Fédérations en France) ;

– CONSIDERANT les discours diffamatoires de Monsieur Amadou Oury Bah à l’encontre du Président et de la Direction Nationale du Parti dans les médias tant à l’étranger qu’en Guinée et contestant la ligne politique et les décisions des instances du Parti ;

– – Considérant que le Conseil politique est un organisme prévu par les statuts dont les membres sont élus par le Congrès

– Considérant que le vice-président M. Amadou Oury Bah est membre du Conseil politique

– Ayant constaté l’échec de toutes les démarches formelles et informelles menées auprès du Vice-Président pour l’emmener à privilégier le dialogue et le débat interne au sein du Parti ;

Et en application des décisions de la réunion extraordinaire du Conseil Politique élargie aux députés et aux Secrétaires nationaux en date du 04 Février 2016 ;

DECIDE

· ARTICLE 1 : Monsieur Amadou Oury Bah, est déchu de ses fonctions de Vice-Président chargé des Relations Extérieures et de la Communication.

· ARTICLE 2 : Monsieur Amadou Oury Bah est exclu du Parti.

· ARTICLE 3 : La présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature sera publiée partout où besoin sera.