Examens nationaux : Coup d’envoi de l’entrée en 7ème Année

Le coup d’envoi des examens nationaux a été donné ce lundi 19 juin sur toute l’étendue du territoire national. Ce sont les candidats de l’entrée en 7ème Année qui ont ouvert le bal au compte de l’enseignement pré-universitaire.

Au total, ils sont 203 205 Candidats dont 87 909 Filles sur toute l’étendue du territoire national.

Au compte de la première journée, les candidats ont affronté les épreuves de Rédaction et Géographie.

Parlant des nouvelles dispositions prises cette année, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Education civique, Ibrahima Kalil Konaté, a indiqué que l’examen d’entrée en 7è Année s’appellera désormais « Examen de fin d’études élémentaires » et un Certificat d’Etudes Elémentaires (CEE) sera délivré aux admis en lieu et place des Attestations d’admission actuelles.

A noter que cet examen se déroulera du 19 au 21 Juin 2017 et les résultats sont annoncés dans les deux semaines qui suivent.

Abdoul Wahab Barry, Kababachir.com