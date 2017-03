Examens de fin d’année : premier test pour Kalil Konaté !

Le nouveau ministre du Pré universitaire et ancien DCE de Matoto tente de marquer son passage. Héritant d’un lourd tribut, d’un vaste champ de ruine abandonné par un autre Ibrahima, K au carré a déjà rencontré les syndicalistes pour se faire plaire. La grève couve toujours.

Le second test sera certainement l’organisation des examens nationaux au niveau du Pré Universitaire. Des examens qui ont tout le temps été chaotiques. Tant le substrat du slogan ‘’Tolérance zéro’’ a été vidé. Mais, au niveau du budget, il est toujours allé croissant. On fait du bruit pour faire du ‘’Je retiens’’ et du coup, faire fortune. K au carré ne va pas déroger à la règle. Déjà, il a lancé un appel d’offres pour l’acquisition de fournitures pour le déroulement des examens nationaux. Il est question selon le DAO de matériels informatiques et de fournitures informatiques. Ne cherchez surtout pas à savoir si de tels équipements n’existaient pas ou achetés depuis l’an dernier à l’approche des mêmes examens. L’appel d’offres est ouvert jusqu’au 14 avril.

De toute évidence, sous Ibrahima Kourouma, les budgets ont toujours crée des cris. Pour rappel, des gros milliards GNF ont été avancés par ce même ministre pour l’organisation des examens nationaux, notamment le Bac, le BEPC et l’entrée en 7è année : de 20 milliards GNF en 2011 on est passé à 40 milliards GNF en 2012. Avant de boucler, l’année suivante avec 100 milliards GNF, rapportent des sources bien informées, proches de la DAF du MEPU-A. K au carré ne fera que marcher sur les platebandes de son prédécesseur. Donc, à priori, un test réussi ! Qui est fou ?

Jeanne Fofana, Kababachir.com