Un ex haut cadre de la BCRG vante le leadership de Dalein Diallo

Dalein dicte tout. Dalein ne partage pas. Dalein impose tout. Voici entre autres griefs formulés contre le leader de l’UFDG. Sauf qu’il aura fallu la manne du Chef de file de l’opposition pour que les uns et les autres découvrent « le pot-au-rose ». Bah Oury lui, estime que Dalein ne peut pas rassembler. Une accusation de plus visant à démobiliser.

Chérif Bah, ex haut cadre de la BCRG s’engouffre dans la brèche pour louer le leadership du président de l’UFDG. Pour lui, c’est à cause du leadership de Dalein que le parti est fort. « Il le gouverne bien et vraiment c’est un démocrate. C’est pourquoi, une fois, j’ai mis au défi les gens du RPG de publier la liste nominale de leurs organes dirigeants à savoir le bureau politique et le conseil politique. Notre parti, l’UFDG est un parti national. Nous avons trois vice-présidents qu’on ne peut pas qualifier d’être du Fouta », rappelle Chérif Bah à Guinée matin.

Et d’ajouter : « On travaille dur pour le parti, qui est un parti national qui certainement va nous sortir de cette situation que la Guinée connait aujourd’hui. C’est parce que le leadership est là et tous les jours, les adhésions sont là. Les gens qui sentent que la vérité est là viennent nous rejoindre et se battre avec nous pour qu’on puisse changer la Guinée. » Et de conclure : « Cellou Dalein Diallo défend des valeurs républicaines, démocrates pour le développement de ce pays qui a tant souffert. »

Cette image que renvoie Chérif Bah est largement partagée par nombreux autres alliés, proches de l’UFDG. Dalein lui-même s’est défendu récemment en battant en brèche toutes les accusations portées contre lui. Selon lui, tout se décide collégialement. Sauf que, très souvent, les uns et les autres sont mis devant le fait accompli, murmure-t-on.

Jeanne Fofana, Kababachir.com