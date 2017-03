Étudiants fictifs : Les Universités privées rejettent les chiffres annoncés par Yéro Baldé

Réunis au sein de CRESUP, les Universités Privées rejettent les chiffres annoncés par le ministre Yéro Baldé, qui parle de 32 976 étudiants fictifs décelés lors du recensement biométrique des étudiants .

« Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a tenu une conférence de presse le 1er mars 2017 autour des résultats provisoires de l’opération biométrique dans les institutions d’enseignement supérieur publiques et privées.

D’après lui, il ressort que les étudiants des universités privées sont au nombre de 52 051 dont 32 976 étudiants seraient des fictifs.

Réunie ce jour en session extraordinaire, la Chambre Représentative des Universités Privées (CRESUP) rejette ces chiffres et informe l’opinion nationale et internationale que l’effectif réel de l’ensemble des universités privées dans les contrats officiels est de 25 711 étudiants. Nous rappelons que ces derniers chiffres sont les chiffres officiels du ministère lui-même et constituent la base de payement des boursiers de l’Etat reçus dans les universités privées.

Comment donc le nombre de fictifs peut-il être supérieur à l’effectif officiellement inscrit dans nos universités ?

En outre, les deux plus grandes universités qu’il a incriminées pour avoir 5 000 fictifs chacune à savoir l’Université de Nongo Conakry (UNC) et l’Université Kofi Annan de Guinée (UKAG) ont des effectifs contractuels respectivement de seulement 3 465 et 3 860 étudiants. Encore une fois, il est incohérent d’annoncer un nombre de fictifs plus élevés que le nombre d’étudiants.

La CRESUP souhaite que la différence entre l’effectif total annoncé et l’effectif contractuel, soit 26 340 étudiants, soit justifiée par Monsieur le Ministre.

La CRESUP se réserve le droit, après concertation et analyse des implications de cette campagne médiatique de diffamation qui porte gravement atteinte à l’honneur et à la dignité des universités privées, de prendre, dans les jours à venir, toutes les dispositions qui s’imposent, y compris l’arrêt éventuel des cours, jusqu’à la clarification effective de cette situation. »

Kababachir.com