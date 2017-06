Etats généraux de la circulation : encore des annonces farfelues

Etats généraux de la circulation. C’est quoi ce machin là encore ? C’est en effet la toute nouvelle trouvaille d’Alpha Condé réalisée à l’inauguration du pont de Kaka, à la sortie de Coyah.

Il fait d’abord un constat : « Comme les Guinéens ne sont pas disciplinés, il faut qu’on vous apprenne à être disciplinés. C’est pourquoi nous allons désormais faire des lois pour obliger tous les transporteurs à respecter le code de la route. Il y a des accidents parce que nous sommes très indisciplinés, nous ne respectons pas le code de la route, nous ne respectons pas le nombre de passagers. Un véhicule qui doit prendre 20 personnes on met 50. Il ne suffit pas seulement de faire des ponts, il faut discipline les conducteurs, il faut disciplines les populations. »

Alpha Condé parle de discipline ? Eh bien, les transporteurs chargent dans les parcs, et autres gares voitures aménagés par l’Etat. Chaque ligne a une équipe de syndicats. Chaque chauffeur achète des tickets. A chaque barrage ou brigade mobile, on paie de l’argent. A chaque carrefour dans la capitale guinéenne et dans les gouvernorats, on trouve des policiers de l’Etat, payés par l’Etat, habillés parfois par le même Etat. Les taxis et minibus chargent et prennent la route parfois avec des bagages largement excédentaires. Mais les policiers en parents pauvres de l’Etat préfèrent des petits billets de banque dans le parfait cousinage que d’arraisonner tel ou tel taxi. Au niveau de la Brigade mobile, de Kaka, on paie et on passe. Alors question à Alpha Condé, le champion : où est l’indiscipline et elle est créé par qui, entretenue par qui et voulue par qui?

Le recrutement des policiers et gendarmes se fait de la façon la plus désespérante. Au niveau des barrages, c’est à certains qu’on demande le triangle, la boite médicale et l’extincteur, chez d’autres, on plombe les vitres et on met les feux de détresse puis, on lève le barrage. Etats généraux de la circulation ? Bonne chose mais qui doit servir à quoi, parce que toutes les recommandations sont dans les tiroirs poussiéreux de l’Etat ?

Néanmoins, « Nous avons décidé de faire les états-généraux de la circulation afin d’obliger chacun à respecter les règles, trop de morts inutiles qu’on peut éviter. »

Pourvu que ce ne soit pas un vœu pieux !

Jeanne Fofana, www.kababachir.com