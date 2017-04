Entreprenariat dans le numérique : vers la 2è édition…

On s’achemine vers la 2è édition de la semaine nationale de l’entreprenariat dans le numérique. Elle aura lieu du 19 au 22 avril. C’est le ministre Mamy Diaby des Télécoms qui fait l’annonce.

La démarche vise à promouvoir les nouvelles technologies comme levier d’action pour un développement durable en Guinée cela à travers une mise en évidence des problématiques locales et les solutions du numérique, a-t-on lu sur le site de l’APIP, partenaire du département de l’Economie numérique dans l’organisation de ladite semaine. Selon le même site, la semaine du numérique débutera par la célébration de la journée internationale des télécommunications qui se tient le 17 mai de chaque année.

L’événement rassemblera des professionnels des technologies de l’information et de la communication, des experts, des conférenciers, et des jeunes passionnés des TIC. L’objectif est d’informer, de former et d’accompagner les jeunes dans la création de solution numérique adapté aux opportunités locales, pour contribuer ainsi à un développement durable du pays.

Pour y parvenir, apprend-on, quelque 200 jeunes sont invités à participer à la Semaine de l’Entreprenariat dans le Numérique et les Webdays. Ce n’est pas tout : à terme, dix projets vont être sélectionnés par un jury. Les promoteurs de ces dix projets vont

bénéficier d’une incubation d’une durée de six mois et d’une possibilité d’adjudication de marché de l’Etat.

Très ambitieux !

Jeanne Fofana, www.kababachir.com