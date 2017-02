Entourage du Président : Alpha Condé jette l’opprobre sur les siens

Son amitié est loin de rassurer car, à chaque seconde il peut jeter la tomate pourrie sur celui qui est supposé être l’ami. Alpha Condé, devant des journalistes, tance son entourage et accuse… Il a reconnu que son gouvernement ne communique pas « correctement mais vous aussi parfois vous écrivez du n’importe quoi. » C’est pourquoi « Il faut un effort commun. »

Pour Alpha Condé, il y a eu trop de plaintes formulées contre « des gens de la cellule de communication » du gouvernement. De l’avis d’Alpha Condé, tout ne tourne pas rond au niveau de la Présidence. « Je ne sais pas ce qu’il y a entre vous et les gens à la présidence. Tout le monde se plaint, même ceux qui avaient l’habitude de me fréquenter ont arrêté. Donc ce qu’il y a quelque chose qui ne va pas. »

Alors questions : qui nomme ces ministres et cadres ? Qui les interpelle ? Qui les limoge ? C’est Alpha Condé lui-même pas quelqu’un d’autre. Mais, il aime lever des lièvres et mettre en mal des entités. En jetant ainsi de l’opprobre sur les siens, Alpha Condé veut livrer à la vindicte ses propres collaborateurs qu’il a nommés. Heureusement, «Tibou est de votre milieu, j’espère que l’absence de communication et de manque de pro activité vont s’améliorer. »

En attendant, ceux qui jouaient le rôle de communicants peuvent ranger leurs mégaphones… Avec Alpha Condé, rien n’est jamais sûr !

Jeanne Fofana, www.kababachir.com