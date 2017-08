Enseignement supérieur : Yéro Baldé sauvera-t-il les 300 milliards GNF?

La revalorisation des primes des maitres assistants, maitres de conférences, etc., est bien appréciée par le corps enseignant. Plus de 200% d’augmentation pour ces cadres de l’université guinéenne. La démarche vise entre autres à encourager la recherche, à cultiver l’excellence, l’émulation et donc, à qualifier l’enseignement supérieur.

Mais le ministre Yéro Baldé sauvera-t-il les quelque 300 milliards GNF ? Peut-être pas. Même si, on est déjà en phase d’éteindre les Universités privées. Le constat est tout de même alarmant. L’Enseignement supérieur guinéen est malade, bien malade de sa gestion des rares équipements, gestion financière et humaine. La formation est loin d’être en adéquation avec le marché de l’emploi. Le ministre Yéro Baldé a même déploré plus de 62% de chômeurs issus des Universités guinéennes. Les Universités et Instituts supérieurs sont dans un piteux état. Les équipements quasi absents. Les bibliothèques ? Même visage pitoyable. Les nouvelles technologies (Internet) apparaissent plutôt comme un luxe dans bien des écoles supérieures. Ici et là, on se lamente des équipements. Ici et là, on déplore le niveau bas des enseignants et étudiants. A quoi servent alors ces 300 milliards GNF ?

La réponse pourrait être trouvée certainement dans les grosses magouilles entretenues au niveau du Département jusque dans les Universités et Instituts. Récemment, le ministre Yéro Baldé a évoqué une politique d’assainissement à travers la biométrie du personnel estudiantin.

Seule l’Université de Conakry, communément appelée Gamal Abdel Nasser, on a annoncé la présence de quelque 10 mille étudiants. Aucune sanction n’est encore envisagée contre les auteurs et complices de ce gonflement d’effectifs. Certains parient déjà que les réformes engagées pourraient bien dénicher les magouilleurs et leurs complices.

On croise les bras.

Jeanne Fofana, Kababachir.com