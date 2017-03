Ennuis judiciaires de Thierno Mamadou Bah : veut-on politiser l’affaire ?

« Je suis très serein et je me porte comme un charme. C’est juste une campagne de diffamation contre nous. Avançons ! » C’est ce qu’on peut lire sur la page Facebook de Thierno Mamadou Bah, exhortant ses militants à resserrer les coudes.

Pour rappel, le patron de Guicopress accuse son ex-ami d’avoir tenté de l’arnaquer 500 millions GNF dans une affaire de vidéos mettant en cause la personnalité de KPC.Mais déjà, son avocat, Me Salifou Béavogui voit dans le dossier une sorte de harcèlement de son client à cause dit-il de ses prises de positions politiques. « Mon client est en train d’être trainé dans la boue. On est en train de souiller son honneur pour des raisons inavouées. On en veut à mon client pour ses prises de position politique. »

Comme quoi, on veut désormais politiser le dossier. Très jeune leader politique, Thierno Mamadou Bah ne représente manifestement rien dans le landerneau politique guinéen. Peu connu et peinant à s’imposer dans un marigot politique guinéen étriqué, M. Bah doit bien clarifier « son amitié ».

Loin de toute allure politique.

Jeanne Fofana, Kababachir.com