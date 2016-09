Elim.CAN2017/Guinée-Zimbabwé : Un match sans enjeu

Dans le cadre de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations Gabon 2017, le Syli national de Guinée reçoit le Zimbabawé, ce dimanche 04 septembre au stade du 28 septembre à Conakry.

Mais le Syli national joue juste pour sauver l’honneur, parce que c’est un match sans enjeu. Les Warriors de Zimbabawé ont déjà leur ticket de qualification et le Syli national éliminé de la course, quelque soit le score.

Lors de la 5ème journée, le Zimbabwe a validé son billet pour la phase finale de la CAN 2017 en disposant du Malawi (3-0) à l’occasion de l’avant-dernière journée des éliminatoires de la compétition. Ainsi, les Warriors vont renouer avec la CAN à la surprise générale après deux participations en 2004 et 2006.

Quant au Syli national, éliminé de la compétition, il va falloir tout de même sauver l’honneur au cours de cette rencontre, qui est un match-test pour le nouveau sélectionneur Lappé Bangoura, en attendant le début des éliminatoires de la coupe du monde 2018, prévu en octobre.

Abdoul Wahab Barry, www.kababachir.com