Électricité : Alpha Condé mise sur l’énergie renouvelable

Les différents secteurs socioéconomiques de la Guinée intéressent l’exécutif et son patron, le président Alpha Condé. À l’occasion de la cérémonie de lancement du Festival national des Arts et de la Culture, le 5 septembre, le président de la République a dévoilé des plans “stratégiques” pour développer la Guinée en matière d’énergie. Le chef de l’État a indiqué que les priorités de son gouvernement sont l’énergie, l’agriculture et l’industrie. L’énergie en premier parce que, a-t-il dit, sans l’énergie il n’y a pas de développement économique, ni de fonctionnement des industries.

Pour se faire, la Guinée doit non seulement produire son énergie électrique mais aussi pouvoir la vendre à ses pays voisins. Dans ces propos, le président n’a pas manqué de rappeler l’importance de la finalisation du projet électrique du barrage de Souapiti. Cela permettrait à la Guinée d’avoir une réserve en matière d’électricité. «Souapiti va produire 450 Mégawatts. Il va servir de réservoir à Kaleta et à Garafiri», a expliqué le locataire du palais Sekhoutouréyah.

Chargé par l’Union africaine de faire la promotion de l’énergie renouvelable, le président guinéen ne ferme pas la porte aux financements ; assurant avoir un penchant pour l’énergie mixte (avec le charbon “propre”). Sur un milliard d’habitants en Afrique, sept cent millions n’ont pas accès à l’énergie, estiment les spécialistes. Alors, pour le président Condé, «vaut mieux une mauvaise énergie que pas d’énergie du tout».

Sur le continent africain, certains pays utilisent déjà le charbon pour faire face à leurs besoins en électricité. Par ailleurs, Alpha Condé a promis des changements dans plusieurs secteurs notamment au niveau de l’emploi des jeunes, la production des minerai. En voici de nouvelles promesses tenues par le N.1 guinéen. Reste à voir comment son gouvernement compte les réaliser, d’autant que faire un engagement est une chose, le tenir en est une autre.

Thierno Diallo, Kababachir.com