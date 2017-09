Elections locales : La CENI et les acteurs politiques en conclave

Alors que l’opposition poursuit les manifestations politiques pour exiger la tenue des élections locales avant la fin de l’année 2017, la CENI, qui estime encore à 120 jours, pour organiser des élections communales et communautaires, a entamé une série de concertation avec l’ensemble des acteurs du processus électoral.

« Dans le cadre de l’organisation des élections communales, la Commission électorale nationale indépendante (CENl), a le plaisir d’informer l’ensemble des acteurs du processus électoral, qu’elle organise un atelier national de planification des opérations électorales, au grand hôtel de l’indépendance (GHI- Novotel) de Conakry du 21, au 25 Septembre 2017.

Les journées du jeudi 21 et du Vendredi 22 septembre seront consacrées à des concertations entre la CENI et ses partenaires notamment le MATD, le ministère de la Justice et la Cour Constitutionnelle.

La tenue de cet atelier permettra à la CENI d’harmoniser ses points de vue avec

tous les acteurs impliqués dans le processus électoral en vue d’élaborer le

chronogramme des élections communales.

Pour la réussite dudit atelier, la CENI sait d’avance compter sur la participation

effective de tous les acteurs concernés. »

Conakry le 20 septembr e 2017

LA CENI

