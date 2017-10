Élections communales : le système des Nations Unies en Guinée fait don de véhicules et des outils informatiques à la CENI

Le Système des Nations Unies en République de Guinée à travers le projet d’Appui au Cycle Electoral en Guinée (PACEG) a procédé, mardi, 10 octobre 2017 à la remise officielle d’un lot d’équipements informatiques et de véhicules à la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

La cérémonie de remise a eu lieu au Camp Almamy Samory Touré en présence des partenaires techniques financiers de la CENI.

Ce lot est composé de 307 ordinateurs et accessoires ainsi que de 14 véhicules dont 9 Nissan pick-up et 5 Toyota Fortuna, pour un coût global de près de 10 milliards GNF.

Selon la Coordinatrice du Système des Nations Unies en Guinée, Séraphine Wakama, cette cérémonie de remise des équipements informatiques et matériels roulants à la CENI, s’inscrit dans le cadre de l’exécution du programme d’appui au cycle électorale en Guinée. Un projet qui est soutenu par un certain nombre de partenaires technique et financier. Des partenaires dont le gros contributeur est l’Union Européenne avec 11 millions USD, le PNUD et les autres agents du Système des Nations Unies ont contribué au tour de 2 millions USD. Il y a aussi le Japon qui a contribué pour un demi million USD, la France et d’autres partenaires à ce fonds commun, pour accompagner le processus électoral qui inclut à la fois la présidentielle de 2015 et les élections locales en vue.

De son côté, le président de la CENI, Me Amadou Salif kébé, s’est réjoui de cet important don de lot d’équipements. « C’est une joie pour tous les commissaires dans la mesure où, nos partenaires ont encore une fois prouvé leur grande capacité à nous assister, à nous épauler au moment où on en a le plus besoin. Nous sommes très fiers aujourd’hui de cette coopération entre le Système des Nations Unies, l’Union européenne et les partenaires multi et bilatéraux comme le Japon, la France et tant d’autres qui nous ont assisté dans le cadre du programme d’appui au cycle électoral en Guinée. Ce programme a bien produit et nous en voyons les résultats aujourd’hui », précise-t-il.

Enfin, le président de la CENI a aussi rassuré les partenaires quant à la bonne utilisation de ces équipements. « Je dis aux partenaires que ce matériel sera utilisé à bon escient. Ils le verront sur le terrain et ils le verront également sur le résultat des élections qui vont se passer », promet, Me Amadou Salif Kébé.

