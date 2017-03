Élection à la tête de l’OMS : Le candidat Africain sollicite le soutien de Conakry

Le 23 mai 2017, à l’occasion de 70ème Assemblée générale, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) devrait élire un nouveau Directeur général à sa tête. Et au nombre des candidats en lice, on a celui éthiopien, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui compte beaucoup sur l’appui du continent africain pour une victoire dont il est quasi certain.

Reçu à Conakry par le Chef de l’Etat guinéen, Thedros Adhanam Guebreyesus, ancien ministre Ethiopien de la Santé, sollicite le soutien du Pr Alpha Condé, Président en exercice de l’Union Africaine.

‘’J’ai rencontré beaucoup de personnes mais le plus important était de rencontrer le Président Alpha Condé étant donné qu’il est le président en exercice de l’UA. Si j’ai son soutien, j’espère que les autres Chefs d’Etat vont le suivre et il va m’aider à mobiliser tous les autres pays membres autour de ma candidature”, explique le candidat Africain à la presse.

Et d’enchainer : ‘’ Je suis le candidat le mieux placé pour diriger cette instance”, parce que se justifie-t-il, ‘’Durant huit ans, en tant que ministre en charge de la santé, j’ai proposé et implémenté des réformes dont j’ai assisté aussi aux résultats”, s’est réjouit l’ancien ministre de la santé Ethiopien qui fera face à Sania Nishtar du Pakistan, et David Nabarro du Royaume-Uni dans cette course.

En Afrique, les défis sont énormes. La défaillance du système sanitaire et l’absence des ressources financières restent une préoccupation majeure, même si Tedros Adhanom Ghebreyesus semble mesurer l’ampleur des tâches qui l’attendent en cas de victoire.

Abdoul Wahab Barry, Kababachir.com